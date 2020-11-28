أخبار اليمن : مجلس النواب يجمّد عضويته في البرلمان العربي

مجلس النواب يجمّد عضويته في البرلمان العربياستكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخدمات، المياه والبيئة، السلطة المحلية، الزراعة والري والثروة السمكية.

تطرق تقرير اللجنة، إلى ما تقدّم به عضو مجلس النواب حسن سود هفج حول نهب مواد مشروع المياه المنفذ في ربع هفج بمحافظة حجة ونتائج نزولها الميداني للمحافظة.

كما تضمن التقرير معلومات عن المشروع ومكوناته وكذا الإيضاحات والبيانات المقدمة من عضو مجلس النواب بشأن المشروع، والإيضاحات والبيانات المقدمة من وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف إضافة إلى ما يتعلق بالنزول الميداني لموقع المشروع وجملة من الاستنتاجات والتوصيات.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة.

وفي الجلسة أقر المجلس تجميد عضويته في البرلمان العربي وذلك بسبب انحياز البرلمان العربي الكامل إلى صف تحالف العدوان وعدم ممارسته لدوره المسؤول تجاه معاناة الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان وحصار منذ ست سنوات وخذلانه المستمر لآمال وتطلعات الشعب اليمني في إيقاف الحرب وإنهاء الحصار.

كما أقر توجيه رسائل إلى الدول العربية التي لم تشارك ولم تؤيد العدوان على اليمن لشرح أسباب تجميد العضوية في البرلمان العربي.

ووافق مجلس النواب على إدراج تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع شركة كمران للصناعة والاستثمار في ظل الحصار القائم من قبل العدوان في جدول أعماله.