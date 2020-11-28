ليس قريبًا.. الحرس الثورى يتوعد بضربة قوية ردًا على مقتل فخرى

جدة - نرمين السيد - توعد الحرس الثورى الإيرانى، اليوم السبت، بضربة قوية ردًا على مقتل عالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده، إلا أنه قال إن تلك الضربة لن تكون قريبًا، حسبما نقلت شبكة "العربية" الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل.





ووفقًا لـ"العربية"، قال مستشار قائد الحرس الثورى، إن مقتل مدير البرنامج النووى الإيرانى محسن فخرى زاده كان صفعة قوية لإيران، إلا أن الموضوع لم ينته. وكان نائب رئيس البرلمان الإيرانى السابق دعا فى وقت سابق من اليوم، إلى ضرورة إرجاء الانتقام من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد مقتل فخرى زاده.

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