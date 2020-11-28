بعد المالية .. صهر أردوغان يستقيل من الصندوق الثروة السيادى

جدة - نرمين السيد - استقال بيرات البيرق، وزير المالية التركى السابق، صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من منصبه كنائب لرئيس صندوق الثروة السيادى فى تركيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأكد بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن بيرات البيرق، وأردا إيرموت، المدير السابق لمكتب الاستثمار الرئاسى التركى، طلبا الإعفاء من عضوية مجلس إدارة صندوق الثروة التركى، وتم تعيين أحمد بوراك داغلى أوغلو من قبل الرئيس أردوغان"، حيث يتولى أردوغان منصب رئيس الصندوق، منذ إنشائه فى العام 2016. وكان وزير المالية التركى السابق، بيرات البيرق، قد قدم فى الثامن من الشهر الجارى استقالته من الوزارة لأسباب تتعلق بـ"حالته الصحية". وسبق أن شغل البيراق، منصب وزير الموارد المائية والطاقة من 2015 وحتى 2018، وتسلم حقيبة وزارة المالية والخزانة عام 2018. وتزامنت فترة أدائه مهام وزير المالية والخزانة مع أزمة اقتصادية حادة عصفت بتركيا التى شهدت هبوط عملتها الوطنية "الليرة" حوالى 4 مرات مقابل الدولار الأمريكى.

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