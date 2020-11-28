"ووهان" الصينية تكتشف فيروس كورونا على عبوات غذائية مجمدة واردة من البرازيل وفيتنام

اكتشفت مدينة "ووهان" بوسط الصين إيجابية ثلاث عينات من عبوات الأغذية المجمدة المستوردة من البرازيل وفيتنام لفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".
وذكرت لجنة الصحة في ووهان –في بيان اليوم /السبت/- أنه تم أخذ عينتين من لحوم البقر المجمدة المستوردة من البرازيل، وعينة أخرى من سمك باسا المجمد المستورد من فيتنام، وذلك من مستودعين للتبريد، حيث جاءت نتيجة العينات إيجابية للفيروس.
وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإفراج عن شحنات الأغذية المجمدة التي أخذت منها العينات الملوثة، فيما تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي، واختبارات حمض نووي على الموظفين المعنيين الذين كانوا على اتصال مباشر بالشحنات، حيث جاءت جميع النتائج حتى الآن سلبية.
وكانت سلطات مدينة "ووهان" (المركز السابق لتفشي فيروس كورونا في الصين) قررت إجراء فحص شامل لجميع المنتجات الغذائية المجمدة المستوردة في جميع أنحاء المدينة.
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