السعودية: 96.94% نسبة التعافي من فيروس كورونا

ارتفعت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة العربية السعودية إلى 96.94%، بينما وصلت نسبة الحالات النشطة إلى 1.4%، وفقا لوزارة الصحة.
وقالت السلطات الصحية في المملكة إن نسبة الحالات الحرجة بلغت 0.18%، بينما بلغت نسبة الوفيات 1.6%، بواقعة 5870 حالة وفاة.
فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 356.911 حالة، من بينها 5018 حالة نشطة معظمها مستقرة، و 675 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.
بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة 346.023 حالة، بنسبة 96.94%.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم نحو 61 مليون حالة إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات لنحو 1.4 مليون حالة.
وكانت منظمة الصحة العالمية توقعت عودة الحياة لطبيعتها في العام المقبل، بعد ظهور نتائج مبشرة للقاح مضام لكورونا.
سجلت السلطات الصحية السعودية 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 356911 حالة إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 5870 حالة وفاة.
وكشفت السعودية عن 401 حالة تعاف جديدة من الوباء، ليصبح إجمالي المتعافين 346023 حالة.
كانت منظمة الصحة العالمية توقعت، للمرة الأولى، أن تعود الحياة إلى طبيعتها في العام المقبل، وسط مؤشرا إيجابية لظهور لقاحات مضادة لكورونا.
من جانبها، قالت كاترين أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بالمنظمة، إن نحو 60 إلى 70% من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا.
سجلت السلطات الصحية السعودية 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 356911 حالة إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 5870 حالة وفاة.
وكشفت السعودية عن 401 حالة تعاف جديدة من الوباء، ليصبح إجمالي المتعافين 346023 حالة.
كانت منظمة الصحة العالمية توقعت، للمرة الأولى، أن تعود الحياة إلى طبيعتها في العام المقبل، وسط مؤشرا إيجابية لظهور لقاحات مضادة لكورونا.
من جانبها، قالت كاترين أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بالمنظمة، إن نحو 60 إلى 70% من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا.
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