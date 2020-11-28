عروض كنتاكي الكويت KFC Kuwait اطلب الآن وجبتك المفضلة أون لاين

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عمر شويل - جدة عروض كنتاكي الكويت من افضل العروض التي تحظى بجانب كبير من محبي وعشاق وجبات كنتاكي الشهيرة، حيث تعد مطاعم كنتاكي من المطاعم العالمية الشهيرة التي لها فروع في جميع أنحاء العالم، حيث تنتشر فروعها داخل الكويت وتلقي رواجاً وشعبية واسعة، ولم يكن من السهل إنشاء سلسلة الوجبات السريعة المشهورة باسم كنتاكي، فقد تم انشائها على يد الكولونيل هارلاند ساندرز حيث بدأت الفكرة من طهو الطعام للمسافرين على الطريق الى سلسلة مطاعم عالمية.

ونستعرض افضل عروض كنتاكي في الكويت حيث كان السر وراء نجاح كنتاكي هو مهارة الكولونيل هارلاند في طهي الطعام حيث نشأ يتيم الأب واضطر إلى المشاركة في رعاية أخوته الصغار بطهي وإعداد الطعام.

كنتاكي

شغل ساندرز العديد من المهن الصغيرة التي لم يلق فيها نجاحا يذكر حتى انتهى به المطاف عامل في محطة بنزين يطهو للمسافرين، حتى انتعش العمل قليلا حين جاءته فكرة بديل الوجبة المنزلية وهي وجبة متكاملة لأفراد الأسرة التي لا تملك الوقت لطهو طعاماً منزلياً، ومن هنا بدأت سلسلة النجاح حيث توافد الناس من كل مكان لتذوق طعامه المميز خاصة الدجاج المقلي بالوصفة السرية المكونة من 11 نوعاً من التوابل والأعشاب حتى صار يملك في أقل من عشر سنوات 600 امتياز لدجاج كنتاكي في كندا والولايات المتحدة.

عروض كنتاكي الكويت

تنتشر فروع كنتاكي في أنحاء الكويت وتنتشر معها أيضاً عروض مطعم كنتاكي الكويت التي تتميز بتوفير خدمة ممتازة ووجبات متنوعة ولذيذة، كما يمكنك طلب الطعام عبر الإنترنت والحصول على خدمة توصيل ممتازة وسريعة، يمتلك مطعم كنتاكي قائمة مميزة ومتنوعة من الأطباق الرئيسية والجانبية لإرضاء الجميع، كما يمكنك التمتع بعروض كنتاكي الكويت والاختيار بين العديد من الوجبات الرائعة، جمعنا لكم قائمة بعروض كنتاكي بالتفاصيل والأسعار ( تتغير باستمرار).

أحدث عروض كنتاكي في الكويت

عرض كنتاكي تويستر ديل: 4 سندوتش تويستر + بطاطا حجم عائلي + مشروب 1.25 لتر بسعر 4.500 د.ك.

عرض كنتاكي بيج فيلر تويست بوكس: ساندوتش بيج فيلر+ساندوتش تويستر + قطعة دجاج + بطاطا + كول سلو + بيبسي سعر 2.850 د.ك.

عروض كنتاكي الكويت عض كنتاكي الكويت دبل تويستر: سندوتش تويستر + بطاطا + مشروب السعر 1.650 د.ك.

عروض كنتاكي في الكويت سوبر ميجا ديل: 12 قطعة دجاج + بطاطا ، بسعر 4.25 د.ك.

عروض كنتاكي الكويت سوبر دينار: 4 قطع دجاج مع بطاطا و كول سلو و قطعة خبز و مشروب بسعر 2.350 د.ك.

حيث يمكنك الحصول على وجبتك المفضلة من خلال الاتصال على رقم طلبات الكويت الموحد وطلب الوجبة المناسبة من اشهر المطاعم الكويتية.

فروع كنتاكي الكويت