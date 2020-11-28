معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة وموعد القبول وشروطه

تزداد عمليات البحث من خلال المواطنين في المملكة العربية السعودية شروط ورابط التقديم لوظائف معهد المباحث العامة، حيث أعلن اليوم معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فتح باب القبول والتسجيل في عدد من الوظائف العسكرية التي يمكن التقديم عليها وفقاً للشروط المطلوبة، حيث يستمر التقديم في وظائف أمن الدولة اعتباراً من اليوم السبت الموافق 13/4/1442 هجرية وحتى يوم الخميس الموافق 18/4/1442 هجرية الساعة العاشرة صباحاً، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا شروط التقديم على هذه الوظائف ورابط التقديم.

شروط وظائف معهد المباحث العامة :

وكانت إدارة المعهد أعلنت في وقت سابق أن الشروط التي يجب توفرها في المرشحين للقبول وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والده وجداه وزوجته ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من أحدى الكليات والمعاهد العسكرية

ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية

ألا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً، حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.

أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة المعلن عنها

ألا يقل تقدير المتقدم من حملة درجتي البكالوريوس و الدبلوم عن جيد

ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة

آلية التقديم على وظائف معهد المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة :

ومن الجدير بالذكر أن معهد المباحث العامة أوضح إمكانية التسجيل على وظائف معهد المباحث العامة من خلال موقع أبشر الإلكتروني، حيث يقوم المواطن السعودي الذي يرغب بالتسجيل بالدخول على الرابط الرسمي واختيار أيقونة وظائف معهد المباحث وتكملة باقي الإجراءات المطلوبة، ثم الضغط على أيقونة تسجيل، ويستمر التقديم لمدة خمس أيام في المواعيد المحددة لها.

وقد نوهت الصفحة الرسمية أن عملية التسجيل لا تعني القبول، حيث يخضع الطالب لعدد من الاختبارات علماً بأن قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيا ولا يحق للطالب تقديم طلب الاعتراض على القرار، بالإضافة إلى أن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه وذلك من خلال طريق الاتصال أو الرسائل النصية.