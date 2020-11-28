مصدر : سياسة العزل المنزلي غير المراقبة نشرت العدوى بشكل كبير في الأردن

دوت الخليج :- قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، سعد الخرابشة، الجمعة، إن سياسة العزل المنزلي التي تطبقها الحكومة على مصابين بفيروس كورونا المستجد، أدت إلى "نشر العدوى بشكل كبير وسريع في المجتمع".

وأضاف الخرابشة : "سياسة العزل المنزلي غير المراقبة لحالات كورونا أدت إلى نشر العدوى بشكل كبير وسريع في المجتمع الأردني".

وفي 25 أيلول/سبتمبر، بدأت الحكومة تطبيق سياسة العزل المنزلي على مصابين بالفيروس ممن لا تظهر عليهم أعراض المرض، أو أعراض خفيفة، وفق الخرابشة.

"كان عدد الإصابات التراكمي منذ بدء الوباء في شهر آذار/مارس، وحتى 25 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، 7364 إصابة، وهذا العدد يشكل 3.6% من مجموع الإصابات التراكمي كما هو في نهاية يوم 26/11/2020" بحسب الخرابشة.

وسُجّلت خلال الفترة السابقة نفسها حتى 25 أيلول/سبتمبر، 30 حالة وفاة فقط، أي بنسبة 1.2% من مجموع الوفيات التراكمي كما هو في نهاية يوم 26/11، حسبما أضاف الخرابشة، وهو وزير الصحة الأسبق.

وكانت نسبة الفحوص المخبرية الإيجابية أقل من 5% من مجموع عينات الفحوص قبل 25 أيلول/سبتمبر، لكنها بدأت بـ "تزايد مطرد بعد ذلك؛ ليصبح معدلها خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة نحو 20%. وهذا المؤشر أهم من مؤشر زيادة عدد الإصابات الرقمي" وفق المملكة .

وقال: "بمقارنة عدد الإصابات التي سجّلت خلال الأسبوعين اللذين أعقبا تطبيق العزل المنزلي، سجّلت في هذين الأسبوعين فقط 15552 إصابة، وهو أكثر من ضعف عدد الإصابات المسجّلة منذ بدء الوباء وحتى 25/9".

وسجّلت 100 حالة وفاة خلال فترة أسبوعين بعد تطبيق العزل المنزلي، أي أكثر من 3 أضعاف عدد الوفيات المسجّلة قبل 25 أيلول/سبتمبر، وفق الخرابشة.

وأضاف "سيبين في وقت لاحق بعض الاقتراحات التي يمكن أن تسهم في ترشيد، وإحكام هذه السياسة".