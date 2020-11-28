أخبار اليمن : دولة عربية تسجل 15 حالة وفاة و1461 اصابة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

دولة عربية تسجل 15 حالة وفاة و1461 اصابة بـ”كورونا” خلال 24 ساعةأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت عن تسجيل 15 حالة وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و984 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين اليوم انه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية: بيت لحم (1)، والخليل (1)، وجنين (4)، وطولكرم (1)، ونابلس (3)، وقلقيلية (1)" و4 حالات وفاة في قطاع غزة.

واضافت إن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 79.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

