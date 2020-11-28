يتجاوز مسلسل "ذي يونغ أند ذي ريستلس" الأميركي في الأول من ديسمبر المقبل عتبة جديدة، إذ تُعرَض حلقته الرقم 12000.
وأفادت محطة "سي بي إس" الأميركية التي تعرض "ذي يونغ أند ذي ريستلس" بأن هذا المسلسل الذي "كان منذ العام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأميركيين. يصل يوم الثلاثاء (...) إلى معلم: الحلقة الرقم 12000" .
ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة "ذي يونغ أند ذي ريستلس" باللغة الإنجليزية.
وتتمحور قصة المسلسل على عدد من العائلات بمدينة بولاية ويسكونسن الأميركية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً.
ويتولى عدد من الممثلين أدواراً في المسلسل منذ عقود.
وستنظم "سي بي إس" في المناسبة أسبوعاً "خاصاً" ستكون باكورته الاثنين، يشمل ذكريات من تاريخ المسلسل، وعودة بعض شخصياته المحبوبة. وفقا لفرانس برس.
وسيتسنى لمتابعي المسلسل أن يعيشوا مجدداً "بعض قصص الحب التي تضمّنها المسلسل ، مثل قصة الزوجين فيكتور ونيكي نيومان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض مستمر.. أطول مسلسل في التاريخ يبلغ الحلقة رقم 12 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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