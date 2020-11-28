تعرف على "الصفقة الرابحة" التي ينتظرها عشاق الريال

يأمل عشاق ريال مدريد في تعاقد النادي الملكي مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، في المواسم المقبلة، ويفضلونه عن الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ونجح هلاند في جذب الأنظار تجاهه، وذلك من خلال تألقه في صفوف بوروسيا دورتموند، ليفتح باب السباق أمام كبار العالم وفي مقدمتهم ريال مدريد.

وأكد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند عدم رغبة النادي التفريط بخدمات النجم النرويجي الشاب، وأكد استمراره مع الفريق على المدى البعيد، قائلاً: "أراه هنا لفترة طويلة، ونخطط معه للمدى البعيد ولا نهتم بالشائعات".

وفي بداية الأمر نجح دورتموند في خطف هالاند قبل ريال مدريد عندما كان لاعبا في صفوف ريد بول سالزبورغ، مقابل 20 مليون يورو، لكنه أهدافه ما زالت تثير اهتمام النادي الملكي الذي يضع على أولوية التعاقدات النجم الفرنسي كيليان مبابي في عام 2021، ولكن خططه للنرويجي تتواجد في عام 2022.

ووفقا لاستطلاع الراي الذي أجرته صحيفة "آس" الإسبانية، فقد فضل 64 بالمئة من جماهير الريال التعاقد مع هالاند، مقابل 36 بالمئة لمبابي.

اللحظة الفاصلة لبوروسيا دورتموند ستكون في صيف 2022، في ظل وجود اتفاق بين مينو رايولا، وكيل هالاند، مع إدارة النادي الألماني، لخروج اللاعب الشاب من النادي بقيمة 75 مليون يورو، وهي قيمة يبدو أنها ستنخفض في الفترة الحالية.

ريال مدريد ليس وحده الذي يسعى لشراء هالاند، بل هناك أندية أخرى في مقدمتهم يوفنتوس الذي يراه البديل المثالي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (35 عاما) وبايرن ميونيخ، يراه خليفة ليفاندوفيسكي.

وخلال الفترة الماضي، فرض هالاند نفسه بقوة في الملاعب الأوروبية، ليتوج بلقب الفتى الذهبي 2020، بل أصبح أسرع لاعب يسجل 16 هدفًا خلال 12 مباراة في دوري الأبطال، ليكسر الرقم السابق لفان نيستلروي.

يذكر أن هالاند سجل 13 هدفًا خلال الموسم الجاري في 10 مباراة ضمن منافسات "البوندسليغا" بفارق هدف وحيد عن منافسه ليفاندوفيسكي في الحذاء الذهبي، ومع الفريق الألماني أحرز حتى الآن 33 هدفًا خلال 31 مباراة.