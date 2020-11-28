من نابلس إلى برلين .. سياسى فلسطينى يفوز برئاسة الحزب الاشتراكى بألمانيا

جدة - نرمين السيد - أكد بيان للحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا، اليوم السبت، فوز السياسى الألمانى من أصل فلسطينى، رائد صالح، ووزيرة الأسرة الألمانية الاتحادية فرانتسيسكا جيفى، بالرئاسة المشتركة للحزب المشارك فى الائتلاف الحاكم بالبلاد.





ووفقًا لوسائل إعلام محلية، ولد رائد صالح فى قرية سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، عام 1977، وعاش طفولته المبكرة فى بلد مسقط رأسه، إلا أنه غادر مع عائلته فى عمر 5 سنوات، وشق طريقه فى ميدان السياسة ضمن صفوف الحزب الديمقراطى الاجتماعى بألمانيا، إلى جانب عمله الرئيسى فى مجال الأعمال والتسويق الإعلامى. وكان صالح انتخب رئيسا لفرع الحزب الديمقراطى الاجتماعى فى شبانداو فى 2008، وأصبح عضوًا لمجلس الحزب التنفيذى فى مقاطعة برلين، ثم ترشح للانتخابات البرلمانية فى عام 2011 فى العاصمة برلين، كما تم انتخابه رئيسًا للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطى الاجتماعى فى مجلس النواب بولاية برلين.

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