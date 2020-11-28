فيديو .. متظاهرون يضرمون النار وسط باريس رفضا لقانون الأمن الشامل

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم السبت مظاهرات غاضبة فى باريس، وبعض المدن الفرنسية، تنديدا بقانون "الأمن الشامل" فى ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذى يمارسه بعض عناصر الشرطة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وشارك فى المظاهرات التى استمرت للأسبوع الثانى على التوالى آلاف الصحفيين والنقابيين والحزبيين، وأشعل المحتجون النار فى الشوارع للتعبير عن رفضهم للقانون. وتنص المادة 24 من القانون التى تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو فى حال تم نشر صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة. وتتناول الاحتجاجات ثلاثة بنود من مشروع قانون "الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

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