اكتشفوا قنابل .. تدخل عاجل من الجيش الإيطالي في ملعب نادي روما

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم السبت، استدعاء قوات الجيش الإيطالي إلى ملعب التدريب الخاص به بعد اكتشاف قنابل غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
وقال النادي الإيطالي عبر حسابه على موقع "تويتر": "شكر كبير إلى الجيش الإيطالي وفرقة المفرقعات التابعة له بعد إزالتهم لعدد من الأجهزة المتفجرة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية من أرض النادي في تريجوريا بنجاح".
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لجنود الجيش الإيطالي وهم يقومون بإزالة القنابل التي وصل طولها إلى نحو قدم.
وذكرت صحيفة "Messaggero" الإيطالية إنه تم العثور على حوالي 20 قنبلة أثناء العمل لبناء ملاعب جديدة.
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