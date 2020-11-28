هلع وصراخ.. شاهد | لحظة قصف الجيش الإثيوبي لعاصمة تيجراي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين قصف الجيش الإثيوبي لميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.
ويظهر المقطع المتداول هلع السكان المدنيين وهروبهم، وسط صراخ واسع من الأهالي وأصوات لقصف صاروخي.
ولم يتسنى التأكد بشكل مستقل من صحة المقطع المنتشر بين رواد مواقع التواصل في إثيوبيا، وسط أنباء متضاربة حول الصراع الدائر في إقليم تيجراي.
وأعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي المطالبة بالانفصال، أن ميكيلي عاصمة الإقليم تتعرض لقصف عنيف من قوات الجيش الحكومي.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تنفيذ قواته المرحلة الأخيرة من عملية إنفاذ القانون في تيجراي، متعهدا بحماية المدنيين.
فيما أعربت منظمات حقوقية وأممية عن قلقها إزاء تصاعد الصراع في تيجراي، وشن الجيش الإثيوبي هجوما على ميكيلي عاصمة الإقليم والتي يبلغ تعداد سكانها نحو نصف مليون نسمة.
وسبق أن أعلن الجيش الإثيوبي عزمه السيطرة على عاصمة إقليم تيجراي خلال أيام، بعد انتهاء مهلة حكومية لقادة الإقليم للاستسلام.
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