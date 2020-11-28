أمريكا تفرض 1500 دولار عند الذهاب إليها والتطبيق ديسمبر المقبل

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عمر شويل - جدة أمريكا تفرض 15 دولار عند الذهاب إليها والتطبيق ديسمبر المقبل، من ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها واشنطن لتقليل الهجرة إليها بشكل غير شرعي قامت بفرض 1500 دولار على جميع المواطنين الذين يأتون من الدول الإفريقية والآسيوية، حتى لا يتواجدوا على أراضي أمريكا بعد أن تنتهي التأشيرة الخاصة بهم، وقد أوضحت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن جميع هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها سوف تبدأ في 24 ديسمبر المقبل وسوف يتم تجربتها على الأقل لمدة 6 أشهر وتتضمن هذه الكفالة لترحيل أصحابها بعد انتهاء مدة التأشيرة.

تتضمن هذه الإجراءات المسافرين من الدول الإفريقية والتي تتضمن الآتي:

(أنجولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، جامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان/ تشاد) وآسيوية (أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا، اليمن) بالإضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة

الإجراءات الجديدة للتأشيرات بواشنطن

أما بالنسبة للإجراءات الجديدة التي يتم استخدامها لحاملي التأشيرة التي تسمح لهم بالذهاب إلى الولايات المتحدة لوقت قليل والتي تتضمن التجارة أو السياحة، وبالتالي يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي يتم فرضها في الجمارك الأمريكية والهجرة، في حالة عدم القدرة على إثبات أنه غادرنا الولايات المتحدة في هذه المؤهلة التي تم تحديدها.

كما كشفت بعض الصحف الأمريكية قبل ذلك أن الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة يستعد لوضع قرارات جديد ضمن الهجرة إلى الولايات المتحدة والتي تستهدف النساء الحوامل، وبالتالي قام موقع أكسيوس الأمريكي من ضمن التصريحات الأمريكية في إدارة ترامب يتم استهداف جديدة للحد من انتشار الهجرة إلى الولايات المتحدة والتي تعرف باسم سياحه الولادة. .

العفو عن مستشارة الأمن القومي

أعلن بعض المقربون من الرئيس الأمريكي أنه سوف يقوم بإصدار عفو تنفيذي عن مستشار السابق للأمن القومي الذي قام بتقديم استقالته بعد حصول الرئيس ترامب على الرئاسة بعد لقاء السفير الروسي في واشنطن.