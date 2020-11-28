أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 479 حالة وفاة و15,871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,605,172 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 58.030 حالة.
وعين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيرًا للصحة مسئولًا عن انتشار اللقاح المكافح لفيروس كورونا، مع ترتيب مؤقت مقرر أن يستمر حتى صيف العام المقبل على الأقل.
وأوضح مجلس الوزراء البريطاني أن الزهاوي سيقدم تقاريره إلى وزير الصحة، مات هانكوك، وسيظل وزيرًا للأعمال نائبًا.
وجاء تعيين الزهاوي في أعقاب مطالبات من حزب العمال المعارض للحكومة بتعيين وزيرًا للإشراف على توزيع اللقاح، الذي من شأنه أن يكون متاحًا للمساءلة وتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت على خلفية شراء معدات الحماية الشخصية والاختبار والتتبع.
وكانت الحكومة قد حجزت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، بالإضافة إلى أنها أمنت نحو 40 جرعة من لقاح شركة فايزر تكفي لـ20 مليون شخص أو لنحو ثلث سكان المملكة المتحدة.
وطوقت الشكوك والتساؤلات لقاح "أكسفورد" البريطاني المضاد لفيروس كورونا، مما دفع الخبراء في المملكة المتحدة إلى إعادة تجربة اللقاح، وذلك بعد أن كشف البعض عن أخطاء في إعداد اللقاح.
يأتي ذلك بعد أن أبلغت الولايات المتحدة أن أفضل جرعة للقاح تعمل بشكل جيد فقط مع الشباب، وأعلن شريك جامعة أكسفورد ، شركة الأدوية AstraZeneca ، عن إجراء مزيد من التجارب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الممثلون أن التجارب السريرية فعالة بنسبة تصل إلى 90٪، على الرغم من أن الخبراء قد كشفوا عن خطأ فادح، فقد تم بالفعل إعطاء مجموعة المشاركين في التجربة الذين حققوا معدل النجاح هذا نصف جرعة أولية.
استمرت التجربة وسجلت المجموعة الرئيسية التي أعطيت جرعتين كاملتين معدل فعالية 62٪ فقط، وظهرت الآن المجموعة الأصغر التي تقل عن 3000 من أصل 24000 مشارك في التجربة على نظام "نصف الجرعة-الجرعة الكاملة" كانوا جميعًا تحت سن 55.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال يوم.. بريطانيا تسجل 15781 إصابة و479 وفاة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.