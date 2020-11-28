قاد التونسي إلياس سخيري فريقه كولونيا لعبور محطة بوروسيا دوتموند بالفوز بنتيجة 2-صفر، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني، السبت.
وصعق كولونيا مضيفه بهدف مبكر عندما وضع إلياس سخيري الكرة في الشباك بعد تسع دقائق من انطلاقة المباراة.
وافتقر دورتموند، الذي أحرز 5 أهداف في مرمى هيرتا برلين الأسبوع الماضي، للفاعلية، وكان كولونيا المجتهد هو من عزز تقدمه مرة أخرى عبر سخيري عند مرور ساعة من اللعب.
وفي الدقيقة 74، قلص البلجيكي، ثورجان هازارد، النتيجة لبوروسيا دورتموند، ولكن ذلك لم يكن كافيًا ليخرج فريقه بنقطة على الاقل من المباراة.
ويملك بوروسيا دورتموند 18 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بأربع نقاط عن بايرن ميونيخ، الذي فاز 3-1 في ملعب شتوتغارت، وبنقطتين عن رازنبال شبورت لايبزيغ، الذي تغلب 2-1 على ضيفه أرمينيا بيليفيلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التونسي سخيري "يصعق" بوروسيا دورتموند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.