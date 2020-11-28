مشاورات لتسليم محاسب مصري سرق 2 مليون دينار إلى الكويت

ذكرت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر أمنية، أن هناك مشاورات لتسليم محاسب مصري سرق حوالي مليوني دينار إلى الكويت.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن المحاسب المصري تم توقيفه قبل يومين تقريبا بناء على "نشرة حمراء" صادرة من الانتربول الكويتي.
وأضافت نقلا عن مصادرها أن هناك مشاورات بين السلطات المصرية والكويتية منذ الحكم عليه في قضية سرقته حوالي 1٫9 مليون دينار، من شركة اتصالات كان يعمل بها في الكويت.
وأوضحت المصادر أن هناك مشاورات لتسليم المحاسب المصري إلى السلطات الكويتية، نظرا لوجود اتفاقات مشتركة لتسليم المتهمين.
وأكدت الصحيفة أن ذلك لن يتم قبل استكمال الاجراءات القانونية، لكنها لم تحدد موعدا.
وأشارت إلى أن "النشرة الحمراء" التي تسلمها الانتربول المصري مؤخرا، أكدت استيلاء المحاسب على 1٫9 مليون دينار كويتي من خلال تزوير محررات ايداع، وتحصيل قيمة كروت شحن لحسابه الخاص.
وحوكم المواطن المصري غيابيا في الكويت وصدر ضده حكما بالسجن المؤبد، ورد المبلغ المستولى عليه، اضافة إلى 3 مليون دينار غرامة.
وبحسب التقارير فإن المتهم غادر الكويت خلسة وعاد إلى مصر قبل أن يكشف أمره.
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