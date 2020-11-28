تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال للمواطن السعودي والمقيم

يقدم بنك سامبا العديد من الخدمات التمويلية التي تهم المواطنين وتساعدهم في عمل مشروع خاص بهم، حيث يقدم العديد من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التمويلية، حيث تسعي البنوك والشركات دائما الي تقديم كامل المساعدات للمواطنين علي شكل قروض، ومن ضمن هذه البنوك بنك سامبا الذي يقدم الكثير من الخدمات التمويلية للمواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل الي 1.500.000 وبدون كفيل، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الإخباري” كيفية الحصول علي تمويل من بنك سامبا السعودي والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

مميزات تمويل بنك سامبا السعودي

يقدم بنك سامبا السعودي العديد من التمويلات الشخصية والتي تمتلك العديد من المميزات، حيث يصل التمويل من سامبا السعودي الي 1.500.000 كحد أقصى ويبدأ التمويل من 5000 ريال سعودي كحد ادني

تصل فترة سداد التمويل الي خمس سنوات من بعد الحصول علية. يقدم بنك سامبا العديد من التسهيلات في تقديم تمويلات. يتميز التمويل من بنك سامبا السعودي أنه متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية. يمكن للعميل المتقدم لتمويل بنك سامبا الحصول علي التمويل فوري خلال ثلاثة ساعات بعض توافق الشروط والأحكام اللازمة. يحصل المتقدم علي التمويل تأمين للورثة في حالة الوفاة أو العجز ” لاقد الله” يمكن للمواطن الحاصل علي التمويل من بنك سامبا الحصول علية مرة أخري ويشترط أن يتم سداد التمويل الأول 20% علي الأقل.

يجب علي المواطن السعودي والمواطن المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية أن لا يقل عمرة عند طلب التمويل عن 21 عاما للقطاع الحكومي.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم للحصول علي التمويل للمواطن السعودي والمقيم عن 58 عام للقطاع الحكومي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم بالقطاع الخاص عن 21 عاما.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم بالقطاع الخاص عن 60 عاما.

يجب أن لا يقل مدة العمل للمواطن السعودي عن شهر واحد.

يجب أن لا يقل مدة خدمة العمل للمواطن المقيم داخل أراضي المملكة السعودية عن ثلاثة أشهر.

الحد الأدنى للحصول علي التمويل 3000 ريال سعودي.

شروط بنك سامبا السعودي الحصول علي التمويل