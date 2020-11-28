خطوات تجديد استمارة السيارة المنتهية في المملكة وعقوبة تأخير التجديد 2022

خطوات تجديد استمارة السيارة المنتهية تعتبر من اهم الأشياء التي يهتم بها جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل عام، وتعتبر هذه الخطوات من الأساسيات التي لابد من الالتزام بها حتي لا يتم وضعك تحت المسائلة القانونية في حالة عدم التجديد وتوقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون المرور السعودي في هذه الحالة، ومن هذا المنطلق تقدم إدارة المرور الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والمجهود كما سوف نشرح لكم كافة ما يلزم للتعرف على انتهاء صلاحية الاستمارة وخطوات تجديدها والرسوم التي يجب دفعها لتجديد استمارة السيارة في المملكة، وسوف نذكر لكم خلال السطور التالية أيضا عقوبة تأخير التجديد في قانون المرور السعودي واستخدام استمارة السيارة القديمة أثناء القيادة.

خطوات تجديد استمارة السيارة المنتهية في السعودية

يمكن لصاحب السيارة القيام بتقديم طلب تجديد أستمارة السيارة من خلال موقع أبشر وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

تظهر أمامك الصفحة الرئيسية لبوابة أبشر وبها خياران هما (أفراد) و (أعمال)، اضغط على كلمة (أفراد).

تسجيل البيانات الشخصية وهي اسم المستخدم أو رقم الهوية.

كتابه كلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على كلمة (تسجيل الدخول).

قم باختيار أيقونة (الخدمات الإلكترونية) والضغط عليها.

قم باختيار خدمات (المركبات).

قم باختيار (تجديد رخصة السير).

سيظهر لك بعض البيانات التي يجب تسجيلها وهي: رقم الهوية أو رقم الإقامة، رقم لوحة السيارة.

ملحوظه هامه إذا كانت القائمة بها أكثر من سيارة عليك اختيار السيارة التي ترغب في تقديم طلب تجديد الاستمارة لها من خلال الضغط على الربع الصغير المجاور لها.

الضغط على (الموافقة على الشروط والأحكام).

اختيار (تأكيد تجديد السيارة) قم بالضغط عليه.

يجب دفع الرسوم الخاصة بتجديد استمارة السيارة وفقًا لنوعها، وأذأ وجدت غرامة تأخير على السيارة لابد من دفعها أيضا.

قم بالضغط على (تأكيد) لضمان تقديم طلب تجديد استمارة السيارة بنجاح.

عقوبة تأخير تجديد استمارة السيارة

في ظل التطور الكبير في الخدمات الذي يعيشه المواطنين والمقيمين في المملكة تقوم الحكومة السعودية من وقت إلى اخر إلى استحداث خدمة أو تطوير خدمة للتسهيل على المواطنين كافة أمورهم الشخصية والتي تحتاج إلى وقت ومجهود في اغلب الأوقات مثل خدمة الاستعلام عن تامين السيارة برقم الهوية التي كانت تحتاج للكثير من الوقت المهدر، ومن هذا المنطلق تهدف الحكومة السعودية إلى تحقيق مبدأ المساواة لذا فقد قامت بفرض غرامات وعقوبات على من لا يقوم بتجديد استمارة السيارة في الموعد المحدد لها وحددت هذه العقوبات فيما يلي: