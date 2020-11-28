تشكيلة فريق الهلال والنصر فى نهائي الكأس

يلتقى فريقي الهلال والنصر السعودي في مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض موسم 2019-2020 .ويسعى النصر السعودي من خلال هذه القمة إلى الثأر من غريمه خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها من الهلال خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة هدفين نظيفين ويتصدر قائمة ترتيب فرق الدوري برصيد 13 نقطة .

ويخوض نادى النصر هذه القمة وسط مخاوف كبيرة وانتقادات يواجهها مدربه البرتغالي روي فيتوريا خاصة بعد البداية السيئة له مع الفريق وخسارته ثلاث مباريات خلال الموسم الجديد ، إلا أنه إدارة النادي تعول عليه بسبب خبرته الكبيرة في المباريات النهائية وحظوظه الوافرة في النهائيات .

بينما يدخل الهلال هذه المباراة بروح عالية ، حيث قدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم ، بجانب اكتمال صفوفه بعوده نجمه سالم الدوسري بعد غيابه عن أخر مباراة خاضها فريقه بسبب الإصابة وتأهيله تمامًا لمباراة القمة .

كما أن الهلال يستعيد قوته الضاربة بعودة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو إلى أرضية الملعب بعد إصابته بفيروس كورونا والتى لحقت به خلال الفترة الأخيرة .

وسعادة الهلال بعودة مدربه الروماني تأتي من الإنجازات الحافلة له حيث استطاع هذا المدرب من حصد كأس رومانيا لعامين متتاليين 2006 ، 2007 ، وحصوله على أضل مدرب روماني لعام 20018 ، بجانب الحصول على كأس اليونان مرتين مع نادي باوك والدوري لأول مرة في تارخ النادي عام 2018 ، ولقب أبطال أسيا مع نادي الهلال .

في حراسة المرميعبد الله الجدعاني.، خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون، محمد البريك.

وفي خط الوسط: أندريه كاريلو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، سباستيان جوفينكو.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

بينما يدخل النصر المباراة بالتشكيل التالي في حراسة المرمى: برادلي جونز.، وفي خط الدفاع: كيم جين، مايكون بيريرا، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

أما خط الوسط: ، بيتروس ماثيوس، نور الدين أمرابط ، عبد المجيد الصليهم، ، عبد الله الخيبري، جونزالو مارتينز

والهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

هذا وقد تأهل النصر السعودى إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذى حققه على فيق النادي الاهلى بهدفين مقابل هدف مباراة الدور قبل النهائي للكأس ، بينما تأهل نادى الهلال إلى الدور النهائي بعد الفوز على نادي أبها بهدفين نظيفين .

يدخل الزعيم القمة بكل رغبة وشراسة في تحقيق الفوز وحصد اللقب نظرًا لغيابه عن منصة التتويج بالكأس منذ موسم 2016-2017 ، بينما يدرك النصر ان المباراة ستكون قوية للغايو ولا يستبعد الفوز والحصول على اللقب ، خاصة وقد سبق له انتزاع الكأس من الهلال مرتين .