وظائف وزارة الداخلية السعودية شروط التقديم للقبول وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن توافر فرص عمل ووظائف شاغرة في مختلف المجالات بمباحث أمن الدولة وذلك من خلال الدخول على منصة “أبشر” للتوظيف، وأوضحت أن هذه الوظائف مخصصة للرجال فقط لشغل الرتب المختلفة داخل هذه الوظائف والتخصصات مثل( رقيب- عريف – جندي) على أن يبدأ التقديم بداية من اليوم السبت وحتى الخميس العاشرة صباحاً، ونشرح لكم تفصيلياً من خلال موقعنا المميز ثقفني موعد التقديم وشروط القبول وماهي التخصصات المطلوبة وكيفية الدخول للتسجيل.

موعد فتح باب التقديم للتسجيل بوظائف وزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية إنه سيتم فتح باب التقديم الإلكتروني للتسجيل في الوظائف الشاغرة بداية من غداً الأحد الموافق 14 من شهر ربيع الثاني 1442 هجري والموافق 29 نوفمبر 2020 وينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 18 ربيع الثاني 1442 هجري والموافق 3 ديسمبر 2020 ، كما أكدت إنه على كل الراغبين في التقديم للحصول على أي من هذه الوظائف الحرص على التقديم خلال هذه الفترة علماً بأنه سيتم إغلاق صفحة التقديم الإلكترونية بعد إنتهاء المدة المحددة .

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة سعودي الأصل والمنشأ، كما يستثنى من ولد مع والده وهو يعمل خارج حدود المملكة . أن يكون حسن السلوك ويتميز بسيرته الطيبة . كما يشترط على ألا يكون المتقدم مدان أو محكوم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف،ولم يسبق أن طرد من قبل من أي من الكليات والمعاهد العسكرية. أن يكون المتقدم لائق من الناحية الطبية للخدمة العسكرية . ألا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عام ولا يقل عن 17 عام كما هو مسجل ببطاقة الهوية . يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة من حملة الماجستير والدبلوم بتقدير جيد. يشترط لشغل هذه الوظيفة أن يتجاوز طول الشخص المتقدم عن 168 سم. لا يجوز للمتقدم أن يشغل أي وظيفة حكومية أو التعيين بوظيفة مدنية أو عسكرية. لابد أن يجتاز كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية . أن يمتلك المؤهل العلمي المناسب للرتبة التي يرغب في التقديم للحصول عليها.

شروط التقديم للقبول بوظائف وزارة الداخلية

أولاً قم بالدخول على منصة أبشر للتوظيف .

ثانياً قم بإدخال بياناتك (اسم المستخدم أو رقم الهوية – كلمة المرور ).

قم بتسجيل الدخول بعد إدخال الرمز المرئي والتأكد من بياناتك صحيحة.

ثم قم باختيار الرتبة والوظيفة التي ترغب في التقديم للحصول عليها.

كيفية الدخول للتسجيل في وظائف وزارة الداخلية

كما أكدت على ضرورة التأكد من كافة البيانات المدخلة وخاصة رقم الهاتف الجوال باعتباره الوسيلة الوحيدة للوصول للمتقدم، والحرص على تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة واستيفاء كافة الشروط الواجب توافرها، وإنه لن يتم الحصول على الوظيفة إلا بعد الإعلان عن نتيجة القبول باختبارات المقابلة الشخصية ولا يجوز الاعتراض على النتيجة.