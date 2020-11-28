”فاينانشال تايمز” : بريطانيا بصدد اعتماد لقاح ضد كورونا 

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأنه من المقرر أن تعتمد المملكة المتحدة الأسبوع المقبل اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات تسليم اللقاح ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك، وستنفذ أولى عمليات التطعيم اعتبارا من السابع من ديسمبر.
وسبق أن أعلنت الحكومة البريطانية في 20 نوفمبر أنها طلبت من الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تقييم مدى ملاءمة اللقاح، كأول خطوة لتصديرها إلى خارج الولايات المتحدة.
وكان مجلس الوزراء البريطاني قد قدم طلبا لاقتناء 40 مليون جرعة من اللقاح الذي يجري التطعيم به على مرحلتين ووصلت فعاليته، حسب نتائج الاختبارات السريرية، إلى 95%.
وستصبح بريطانيا بذلك أول دولة غربية تعتمد لقاحا مضاد للفيروس التاجي.
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