أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن 2115 لاجئا عادوا من أرمينيا إلى قره باغ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية.
وجاء في بيان للوزارة أن 21083 لاجئا عادوا إلى منازلهم في الإقليم منذ 14 نوفمبر الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام وقف إطلاق النار، الذي تم فرضه بموجب بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 10 نوفمبر، لا يزال ساريا على امتداد خط التماس بين الطرفين الأرمني والأذربيجاني في المنطقة.
كما أورد البيان أن العسكريين الروس يواصلون عملهم على تطهير الطرق العامة والمنازل والأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: 21 ألف لاجئ عادوا إلى ديارهم في قره باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.