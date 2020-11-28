بـ 3 لغات.. رسائل وزير الخارجية الإيراني على تويتر بعد العالم النووي

استنكر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، عملية اغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زادة، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف لوضع حد لهذه الاغتيالات.

وقال ظريف في سلسلة تغريدات باللغات الروسية والصينية والإنجليزية: "اغتال الإرهابيون عالما إيرانيا بارزا آخر.. الاغتيال الجبان تحد واضح للقانون الدولي وانتهاك للمبادئ الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف: "يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية منع مثل هذه الأعمال.. للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وتابع ظريف: "كانت إيران دائما في طليعة مكافحة الإرهاب"، مشددا أن إيران تدعو "المجتمع الدولي إلى إدانة إرهاب الدولة والاشتراك معا في معارضة أي مغامرة تؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية".