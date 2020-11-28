أول دعوة من الأمم المتحدة بعد مقتل العالم النووي الإيراني

دعت الأمم المتحدة إلى "ضبط النفس" بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس الجمعة، اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، عبر تفجير وهجوم مسلح استهدف سيارته.
واتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء عملية قتل العالم النووي فخري زاده، متعهدة بالانتقام في "الوقت المناسب".
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن اغتيال العالم فخري زاده لن يمر دون رد، مشيرا إلى أنها عملية تظهر فشل "العدو" وعجزهم في المنطقة.
وبعثت طهران برسالة خطية للأمم المتحدة، اتهمت فيها رسميًا إسرائيل بعملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
ولم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصادر استخباراتية أكدت لصحيفة "نيويورك تايمز" ان عملاء اسرائيليين وراء عملية اغتيال العالم النووي قرب طهران.
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