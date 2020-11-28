مصابو كورونا في الأردن : 1985 يتلقون العلاج و464 في العناية الحثيثة

دوت الخليج :- بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية التي أجرتها فرق وزارة الصحة 17.5% من إجمالي الفحوصات خلال ال24 ساعة الماضية. فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (173) حالة، فيما غادرت (95) حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,985) حالة، منهم (464) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما وصل عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2,373) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (142,710) حالة.

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