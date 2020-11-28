أخبار اليمن : جريحة في صعدة وغارات عدوانية على 3 محافظات

جريحة في صعدة وغارات عدوانية على 3 محافظات
أصيبت امرأة اليوم بقصف سعودي على باقم بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران 13 غارة جوية على مأرب وعمران والحديدة.
وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف منطقة القهر بمديرية باقم صعدة، بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة وتضرر عدد من منازل المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 8 غارات على مديرية مدغل، وغارة على مديرية صرواح في مأرب، و3 غارات على مديرية حرف سفيان بعمران، وغارة على مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.
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