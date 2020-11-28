اكتفى فريق يوفنتوس، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بالتعادل 1-1 مع مضيفه بنفينتو، السبت، بعد إراحة هدافه البرتغالي، كريستيانو رونالدو.
ومنح ألفارو موراتا، التقدم ليوفنتوس في الدقيقة الحادية والعشرين، بعد تمريرة عرضية رائعةمن فيدريكو كييزا.
لكن غايتانو لتيتسيا أدرك التعادل لصاحب الأرض، في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، من خلال تسديدة قوية بعدما أبعد أرتور الكرة بشكل سيء لتتهيأ أمامه.
ورغم استحواذه على الكرة بعد الاستراحة، لم يستطع يوفنتوس كسر صمود دفاع الوافد الجديد بنفينتو في مباراة تحولت إلى العنف، وطُرد موراتا في الوقت الضائع.
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، متأخرا بثلاث نقاط عن ميلان المتصدر الذي يستضيف فيورنتينا غدا الأحد.
ويقع بنفينتو في وسط ترتيب "الكالتشيو" بعشر نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوفنتوس أراح رونالدو.. فسقط في "شر أعماله" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.