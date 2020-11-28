أحرز الهلال لقب كأس السعودية لكرة القدم، السبت، بفوزه على غريمه التقليدي النصر 2-1، خلال المواجهة التي جمعتهما، السبت، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وسجّل الكوري يانغ هيون يوو (10) والفرنسي بافيتيمبي غوميس (42 من ركلة جزاء) للهلال، وأيمن يحيى (71) للنصر.
وخطف الهلال هدفه الأول من أول فرصة، بعد ركلة ركنية نفذها الإيطالي سباستيان جوفينكو، وحولها هيون يوو برأسه إلى شباك الحارس الأسترالي براد جونز (10).
وسيطر الهلال على الدقائق التي أعقبت تسجيل الهدف، وكاد يضاعف النتيجة، لكن تسديدة ياسر الشهراني اصطدمت بمدافع النصر ووصلت سهلة لجونز (14).
وطالب لاعبو النصر بركلة جزاء عقب ملامسة كرة سلطان الغنام يد سالم الدوسري (25)، لكن العودة لحكم الفيديو المساعد أوضحت تخطي الكرة لخط الملعب قبل ملامستها يد الدوسري، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وعاود النصراويون مطالبتهم باحتساب ركلة جزاء عقب ارتطام الكرة بيد الشهراني أثناء تنفيذ خطأ من على مشارف المنطقة، لكن حكم اللقاء رأى أن الارتطام لا يستوجب احتساب ركلة الجزاء (31).
واستعان الحكم بتقنية "الفار" مرة أخرى ليحتسب ركلة جزاء للهلال، على خلفية إعاقة سلطان الغنام لسالم الدوسري المنفرد بالمرمى النصراوي، نجح في تسجيلها غوميس (42).
ومع انطلاق الشوط الثاني، كان الهلال الطرف الأفضل، لكن عرضية المغربي نور الدين أمرابط شكلت خطورة على مرمى "الزعيم" لولا التدخل في التوقيت المناسب للحارس الوطيان (50)، ليرد عليه الدوسري بكرة خطيرة نجح جونز بالتصدي لها (54)، ليضغط النصر بعد ذلك على مرمى الهلال (57) ويطالب بركلة جزاء رفض حكم اللقاء احتسابها عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد للقطة.
وأشعل أيمن يحيى "النهائي الكبير"، عقب تلاعبه بدفاع الهلال ليسدد كرة بيسراه عجز الوطيان عن التصدي لها مقلصا الفارق (د.71)، لكن الهلال حافظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال يتوج بكأس خادم الحرمين على حساب النصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.