فرنسا تتوعد تركيا بعقوبات أوروبية لنقلها مرتزقة فى صراع قره باغ

جدة - نرمين السيد - وأشارت فرنسا إلى أن الإعلان "الأرمنى-الأذربيجانى-الروسى" الثلاثى بشأن وقف إطلاق النار فى إقليم قره باغ لا يشمل عدة قضايا ملحة، لاسيما قضية المسلحين الأجانب فى منطقة النزاع.
وقال وزير الدولة الفرنسى لشؤون الخارجية جان باتيست ليموان، فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت فى يريفان: "تتألف الوثيقة التى تم التوقيع عليها فى التاسع من نوفمبر من تسع نقاط لكنها لا تشمل عددا من العناصر، وخاصة فيما يتعلق بقضية المسلحين السوريين وإخراجهم من المنطقة، والتفاوض بشأن وضع قره باغ المستقبلى".
وشدد الوزير على أن الرئيس الفرنسى ماكرون تحدث علنا عن نقل تركيا مرتزقة إلى قره باغ، مضيفا أن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية فى سبيل إخراج المسلحين من الإقليم المتنازع عليها وتبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد.
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