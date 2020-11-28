أمريكا تسجل ارتفاعا قياسيا فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم السبت، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة منذ بدء تفشى الوباء إلى أكثر من 13 مليونا و90 ألف إصابة، وحصد الوباء أرواح 264866 شخصا حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، وتعد ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررا فى الولايات المتحدة حيث سجلت حتى الآن أكثر من 34 ألف وفاة، تليها تكساس، التى سجلت نحو 22 ألف وفاة حتى الآن.