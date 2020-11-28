إصابة 37 شرطيا فى اشتباكات مع المحتجين فى باريس 

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الداخلية الفرنسى، جيرالد دارمانان، إصابة 37 شرطيا فرنسيا، فى الاشتباكات التى وقعت مع محتجين ضد بعض مواد مشروع قانون "الأمن الشامل"، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





واشتبك مئات من المحتجين، الذين ارتدوا ملابس سوداء، مع رجال الأمن فى نهاية احتجاج على عنف الشرطة فى باريس اليوم السبت، وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا الحواجز على الطرق. وتنص المادة 24 من قانون الأمن الشامل، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو فى حال تم نشر صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفرقة الحشود، ومع حلول المساء فتحت مدافع المياه على من بقى من مجموعات المحتجين فى ساحة الباستيل، بحسب "رويترز".

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