تورط ضباط أتراك في تهريب آثار سوريا.. تفاصيل

اتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان ضباطا أتراك بالمشاركة في عملية تهريب الآثار السورية نحو تركيا.
وذكر المرصد السوري أنه يوجد ضمن محافظة إدلب ضباط أتراك يعملون في تجارة الآثار السورية ونقلها لصالح جهات مجهولة.
وأضاف المرصد وفقا لمصادره أن الضباط الأتراك يدفعون أسعارًا جيدة في المقتنيات الأثرية، تتناسب مع طموح الباحثين والمنقبين عنها.
وأشار إلى زيادة عمليات تجارة الآثار في محافظة إدلب ، وسط تسهيلات من الضباط الأتراك لتصريف القطع الأثرية.
و شددت النقاط التركية المراقبة على وفود الضباط الأتراك والسوريين، حيث قامت بالتقاط صور شخصية وزيادة عدد كاميرات المراقبة مع مضاعفة عملية التدقيق على الآليات التركية أثناء عمليات التبديل قبل عودتها إلى تركيا.
وجاءت الخطوة بعد اعتقال المخابرات التركية لضابط تركي كان يشارك في عملية تهريب آثار من سوريا إلى تركيا، باستخدام سيارات مرافقة للرتل التركي العسكري.
وأوضح المرصد أن هيئة تحرير الشام، تعمل منذ فترة في التنقيب عن الآثار، وتبيع هذه القطع عن طريق التهريب إلى تركيا.
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