ترامب يحضر مفاجأة من العيار الثقيل لـ "بايدن" في يوم التنصيب

كشف موقع "ديلي بيست" الأمريكي، اليوم السبت، عن مفاجأة من العيار الثقيل يخطط لها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير المقبل.

وقال الموقع نقلًا عن مصادر إن ترامب ينوي الإعلان عن ترشحه للانتخابات الأمريكية لعام 2024 في نفس يوم تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية على ترامب.

وأشار الموقع إلى أن ترامب يبحث طرقًا مختلفة لعرقلة بايدن وعلى رأسها الإعلان عن خطط منافسته مرة أخرى في الانتخابات الأمريكية المقبلة، موضحًا أن ترامب يريد الإعلان عن ترشحه للانتخابات الأمريكية في نفس يوم التنصيب أو خلال أسبوع التنصيب.

ورفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة أمس الجمعة، طلبا قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لحجب إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن فائزا بالتصويت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة. والحكم انتكاسة كبيرة أخرى لجهود ترامب الرامية لقلب نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وقال ستيفانوس بيباس نيابة عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة "الانتخابات الحرة النزيهة شريان الحياة لديمقراطيتنا. ومزاعم وقوع ممارسات جائرة أمر خطير. لكن وصف الانتخابات بأنها غير نزيهة لا يجعلها كذلك" مشيرا إلى أن المزاعم تفتقر إلى أدلة. وسعت حملة ترامب ومؤيدوها لإقناع القضاء بوقوع مخالفات في الانتخابات بولايات ميشيجان وجورجيا وأريزونا ونيفادا، وجميعها كانت حاسمة في فوز بايدن. وكانت بنسلفانيا اعتمدت في وقت سابق فوز بايدن. وينص قانون الولاية على أن الفائز بالتصويت الشعبي فيها يحصل على أصواتها في المجمع الانتخابي وعددها 20. وفي وقت سابق، أكد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات الأمريكية، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة. وعندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك". لكنه تابع "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، مضيفا "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

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