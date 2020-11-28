133 ألف متظاهر ضد "الأمن الشامل" في فرنسا.. وإصابات بين أفراد الشرطة

بلغ عدد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات الرافضة لقانون "الأمن الشامل"، في فرنسا نحو 133 ألف شخص، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 46 ألف متظاهر تجمعوا في العاصمة باريس، كما اعتقلت الشرطة 18 شخصا بينهم 9 في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن.

وأشارت الوزارة إلى إصابة 37 من رجال الشرطة والدرك خلال الاشتباكات، مع المحتجين في باريس وغيرها من المدن الفرنسية.

وأضافت أنه من بين المصابين في أفراد الشرطة 23 في العاصمة باريس، و14 آخرين بمناطق أخرى.

من جهته، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين العنف ضد رجال الشرطة "غير مقبول".

وتحولت شوارع العاصمة الفرنسية باريس إلى ساحة حرب بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، حيث استخدم الأمن خراطيم المياه وقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وأثار قانون "الأمن الشامل" الذي أقره البرلمان الفرنسي مؤخرا حالة من الغضب الواسعة في فرنسا، حيث اعتبره كثيرون يستهدف حرية الصحافة.

وتنص المادة 24 في القانون على تقييد نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم أو تدخلهم لضبط الأمن، الأمر الذي لاقى معارضة من الصحفيين والنشطاء باعتباره تضييقا لحرية التعبير والصحافة.

كما ينص القانون على السجن لمدة عام واحد وغرامة 45 ألف يورو، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية.