احتجاجات ضد إغلاق كورونا في لندن والشرطة تعتقل العشرات.. فيديو

اعتقلت السلطات البريطانية، العشرات في العاصمة لندن، خلال احتجاجات مناهضة للإغلاق الحكومي بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن شرطة لندن اعتقلت أكثر من 150 شخصا خلال اشتباك مع التظاهرين المناهضين لإجراءات الإغلاق مع رجال الأمن.
وخرج مئات المتظاهرين في لندن، اليوم السبت، رافضين لإعادة الإغلاق العام بناء على قرار الحكومة، لمكافحة فيروس كورونا.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالحرية، ورفض مزيد من عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين الانتشار الأمني للشرطة في لندن والاشتباك مع المتظاهرين المناهضين للإغلاق، كما بين المقطع لحظة اعتقال عدد من المحتجين وسحلهم من قبل الشرطة.
فيما أكدت شرطة العاصمة توقيف 155 شخصا بتهم مختلفة، بينها الاعتداء على رجال الأمن وخرق قواعد فيروس كورونا، وحيازة المخدرات.
كانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق عودة قيود الإغلاق في انجلترا للحد من انتشار وباء كورونا، الذي يغزو القارة الأوروبية.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 61 مليون حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1.4 مليون وفاة.
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