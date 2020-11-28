رئيس هندوراس السابق: توقيفي بمطار "تونكونتين" لا يستند على مسوغ

وقال زيلايا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لا أعرف أصل هذا المبلغ المالي، ومن الواضح أن شخصا ما وضعه في متعلقاتي"، مضيفا "لقد سافرت 400 مرة، وأعلم أنه لا يمكنك السفر بهذا المبلغ من المال، ومن الضروري التحري لمعرفة من وضع هذه الأموال في متعلقاتي".
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