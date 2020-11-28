تعرف على أبرز الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تحاول تقديم أفضل وسيلة للمواطنين السعوديين، وتوفير سبل الراحة له، وذلك عن طريق تقديم عدة وسائل تضمن تقديم التأمينات الاجتماعية و خطواتها، وطرفها، ومن أبرزها وهي التقديم في التأمينات الاجتماعية عن طريق الاون لاين “وهي وسيلة تضمن للمواطنين السعوديين التقديم على التأمينات الاجتماعية عن طريق الانترنت، والاستفادة من خدماتها أون لاين”.

ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم جميع التفاصيل الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يمكن تطبيق تاميناتي أبرز الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويمكن الاشتراك عن طريقة الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، ويمكن الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية، حيث أن يمكن الاستعلام من الانترنت وهذا يعد من أحد سبيل تحقيق الراحة، والعيش الكريم، وسعت الهيئة من طرق الاستعلام عن المستحقات.

تطبيق تاميناتي أبرز الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :

ومن أبرز الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو تطبيق تاميناتي الذي تقدمه الهيئة تماشيا مع التطور الذي تسعى المملكة لمواكبة ، والتغيير الرقمي الذي تهدف الحكومة ان تصل اليه بحلو 2030م.

وتطبيق تأميناتى أحد أهم التطبيقات على الهواتف الذكية الذى تستطيع عن طريقه بمعرفة كل مايخصك من شروط وطرق استحقاق للراتب.

التعرف على أرقام فروع الهيئة العامة داخل المملكة العربية السعودية. تقديم شكوى للدعم الفني وفحصها. تحديث رقم الجوال الخاص بك. استعراض بياناتك الخاصة وإمكانية تعديلها.

الخدمات العامة داخل على هذا التطبيق :الخدمات الأخرى المقدمة من هيئة التأمينات الاجتماعية:

وقد حددت أيضا الهيئة صندوق بريد 878 الرياض 11421 وذلك لتسهيل عملية التواصل بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وحددت أيضا أرقام هواتف لداخل المملكة العربية السعودية.

هاتف:8087777-11-966 ، الرقم المجاني 3344 124 800

عن طريق تطبيق تاميناتي. من خلال طريق البريد الإلكتروني. عن طريق رقم الهوية.

يجب على المستفيد الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية إدخال رقم السجل المدني المطلوب منك، وعلى الموقع الرئيسي تستطيع الاستعلام عن كافة المعلومات المطلوبة. ثم بعد ذلك يجب على المستفيد أن يستطيع معرفة ما اذا كنت مشترك في التأمينات الاجتماعية أم لا. يجب على المستفيد أن يستطيع الاستعلام عن مدة الاشتراك للتأمينات الاجتماعية. حيث أن يستطيع عن طريق الموقع الرسمي للهيئة معرفة الراتب المستحق لك من الهيئة العامة.

طرق الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية :طريقة الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية :

ومن الجدير بالذكر أن كل هذه الخدمات مثل تاميناتي، وابشر، والمنصات التي تطلقها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين السعوديين والوصول بجودة الخدمة المقدمة الي افضل وفقا لرؤية المملكة 2030م.