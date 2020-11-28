لبنان يسجل 1696 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات "كوفيد -19"، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 125637 حالة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 991 حالة وفاة.
كما أوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن هناك 942 حالة استشفاء، و349 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 133 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وكالات
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