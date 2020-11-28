عاجل .. جبهة تحرير تيجراى : مستمرون فى قتال القوات الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - وتأتى تصريحات، زعيم قوات جبهة تحرير تيجراى، فى أعقاب دخول الجيش الإثيوبى عاصمة إقليم تيجراى، وسيطرته عليها، فى وقت سابق اليوم السبت.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، دخول الجيش عاصمة إقليم تيجراى.

وقال قائد قوات إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا، إن الجيش الإثيوبى بدأ هجوما للاستيلاء على عاصمة الإقليم، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.