الشرطة الفرنسية تعتقل 9 متظاهرين ضمن احتجاجات باريس

جدة - نرمين السيد - قدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين الذين خرجوا اليوم السبت، تنديدا بقانون الأمن العام، فى باريس بنحو 46 ألف محتج، موضحة أنها اعتقلت تسعة متظاهرين، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





واشتبك مئات المحتجين، الذين ارتدوا ملابس سوداء، مع رجال الأمن فى نهاية احتجاج على عنف الشرطة فى باريس اليوم السبت، وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجزا على الطرق. وكان غالبية المحتجين سلميين، لكن مجموعات صغيرة من الملثمين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء، حطموا نوافذ عدد من المتاجر وأضرموا النيران فى سيارتين ودراجة نارية وأحد المقاهى، وجرى إخماد الحرائق بسرعة.

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