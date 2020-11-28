ترامب: لدي دليل قاطع على تزوير الانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لديه "دليلا قاطعا" على تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا، لكن هناك من يريدون الإطلاع عليه.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنه تم تقديم مزاعم محددة ودليل قاطع حول تزوير الانتخابات في بنسلفانيا، لكن بعض الأشخاص لا يريدون رؤيته، مضيفا أنهم لا يريدون القيام بأي شيء لإنقاذ البلاد.

وأشار إلى أن عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق بالعثور أخطاء في الفرز فقط، ولكن تتعلق بوجود أشخاص صوتوا بشكل غير قانوني، مؤكدا وجود عديد من الأصوات غير القانونية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيسلم السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح السياسي الديمقراطي.

ويصر ترامب على وجود تزوير واسع النطاق في عملية الانتخابات الأمريكية، لكنه لم يقدم دليلا ملموسا على مزاعمه.

كما أكدت حملة ترامب أن انتخابات بنسلفانيا كانت غير قانونية، وأعلنت جينا إيليس المسؤولة القانونية بفريق ترامب اللجوء للمحكمة العليا الأمريكية.

ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر المقبل لاختيار الرئيس الفائز في الانتخابات، قبل موعد التنصيب الرسمي في 20 يناير.