بريطانيا تسجل انخفاضا نسبيا فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات الصحية البريطانية أنها سجلت، خلال الفترة نفسها، 479 حالة وفاة بين مصابين جاءت نتائج فحوصاتهم لكورونا إيجابية منذ 28 يوما.

وتدل أرقام اليوم إلى انخفاض نسبى فى عدد الإصابات والوفيات مقارنة مع يوم الجمعة 16.022 حالة إصابة جديدة و521 حالة وفاة.