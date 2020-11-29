فرار عشرات السجناء في لبنان.. ومصرع 5 منهم في حادث سير

وقالت مصادرنا في بيروت إن نحو 70 سجينا وموقوفا فروا بشكل جماعي من السجن فجر السبت.

واستقل بعض السجناء الفارين سيارة قرب السجن، إلا أنها تعرضت لحادث سير لقي على إثره 5 سجناء مصرعهم.

وفرضت قوى الأمن تدابير مشددة في بعبدا بحثا عن الهاربين، ونجحت بالفعل في إلقاء القبض على 10 منهم فيما تواصل ملاحقة الآخرين.