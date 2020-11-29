غوارديولا يقلل من مخاوف "انتكاسة" أغويرو

قلل المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، من شأن المخاوف من احتمال تعرض هداف الفريق سيرخيو أغويرو لانتكاسة في تعافيه من إصابة في الركبة.

وخضع المهاجم الأرجنتيني لعملية جراحية في الصيف، وتعقّدت عودته إلى الملاعب بسبب إصابة في الركبة.

بعد مشاركته كبديل متأخر في مباراة فوز سيتي 1-0 على أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، لم يشارك أغويرو في تشكيلة مباراة فوز سيتي 5-0 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وقال غوارديولا إن أغويرو أصيب برد فعل تحسسي في الركبة، وكان يأمل ألا تكون المشكلة الأخيرة خطيرة.

وأضاف غوارديولا "مع سيرخيو، هذه هي الطريقة التي يقف بها. إنه يقوم بجلسات تدريبية جيدة، ولكن بعد ذلك يعاني من اهتزازات في ركبته. نحن نعلم أن الإصابة التي تعرض لها ليست سهلة للتعافي، علينا التعامل معها على أفضل وجه ممكن. عندما يكون جاهزا، سيلعب. آمل أن يتمكن غدا من العودة إلى التدريب".

وأشار غوارديولا، في وقت سابق، إلى أن أغويرو وجد صعوبة في الأيام القليلة الماضية بعد وفاة دييغو مارادونا.

وكان أغويرو متزوجا ذات مرة من ابنة مارادونا، جيانينا، وهي والدة ابنه بنيامين.

ولعب أغويرو أيضًا تحت قيادة مارادونا خلال الفترة التي قضاها الأسطورة الأرجنتيني كمدرب للمنتخب الوطني، بما فيها كأس العالم 2010.