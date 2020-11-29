رئيس الوزراء الكرواتى يدخل الحجر الصحى بعد إصابة زوجته بكورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الحكومة الكرواتية إنه بعد إصابة زوجته "تم إجراء الفحص لرئيس الوزراء بلينكوفيتش اليوم السبت، وجاءت النتيجة سلبية".
وأضاف أن "الأطباء طلبوا من رئيس الوزراء البقاء بالمنزل خلال الأيام العشرة المقبلة، لكنه سيواصل أداء مهامه من البيت".
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