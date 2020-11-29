نقل جثث أكثر من 400 عسكرى أرمنى من شوشا وقرى قره باغ

جدة - نرمين السيد - قال أرتاك بيغليريان مفوض حقوق الإنسان فى قره باغ، غير المعترف بها إنه تم نقل ومبادلة جثث أكثر من 400 جندى أرمنى، بما فى ذلك فى شوشا ومارتونى وكارمير شوكا وغيرها من المدن، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأضاف بيغليريان، على صفحته على فيسبوك، أن "الهيئات المخولة ذات العلاقة، ملزمة ببذل كل ما فى وسعها لإعادة جثث القتلى والأسرى ومعرفة مصير المفقودين". وأشار إلى أن أذربيجان تتعمد إطالة العملية، وتقوم بنشر مواد فيديو جديدة حول المعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب الأرمن والمدنيين.

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