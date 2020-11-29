وفاة طيار أمريكي في حادث سيارة بـ الإمارات

لقي أحد أفراد القوات الجوية الأمريكية مصرعه في حادث غير قتالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان.

واعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مقتل طيار كان يدعم عملية حراسة الحرية [OFS]. وتوفي الكابتن كيليان ليلي ، 30 عامًا، من بارلين بولاية نيوجيرسي، في 27 نوفمبر في حادث سيارة غير قتالي في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات العربية المتحدة.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث، لكن وزارة الدفاع قالت إن التحقيق جار.

وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، تم تعيين كيليان ليلي في سرب عمليات الرعاية الصحية رقم 60 في قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا.

عملية حراسة الحرية (OFS) هي جزء من مهمة الدعم الحازم بقيادة الناتو.

في وقت سابق ، أصدرت القوات الجوية الأمريكية (USAF) قائمة من ست قواعد يمكن أن تضع فيها قيادة الفضاء الأمريكية، مقر القوة الفضائية الأمريكية (USSF).